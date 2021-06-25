Отпуск в Грузии: участница шоу "Холостяк-11" подчеркнула ноги джинсовыми мини-шортами

Джессика Чеги улетела на отдых.

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" — Джессика Чеги – сейчас отдыхает в Грузии, откуда делится фотографиями и сториз.

Для прогулки по Тбилиси девушка выбрала удобный аутфит. Она надела белый топ, короткие джинсовые шорты и розовую рубашку с длинными рукавами, а дополняли образ розовые кроссовки и солнцезащитные очки.

Джессика Чеги / Instagram Джессики Чеги

"На этой неделе мы в прекрасной Грузии. Обожаю эту страну и ее народ за гостеприимство, красоту природы, разнообразие архитектурных, культурных памятников и, конечно же, за еду, перед которой просто невозможно устоять", - написала Джессика под фото и показала, что она съела на ужин.

Джессика Чеги / Instagram Джессики Чеги

Напомним, в начале июня Джессика Чеги отметила в одном из столичных заведений день рождения. Именинница в этот день сияла в белом блестящем платье с сексуальным декольте и высоким разрезом, которое прекрасно сидело на ее стройной фигуре. Наряд она скомбинировала с золотистыми туфлями.

Джессіка Чегі / Instagram Джессики Чеги

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку