Отпуск в Мексике: Деми Роуз в полупрозрачном бикини похвасталась пышным бюстом

Британская "Ким Кардашьян" продолжает соблазнять фолловеров своими пикантными фото.
Деми Роуз опубликовала в Instagram пикантные снимки со своего отдыха в Мексике.
На первом фото красавица позировала в воде в пещере. На Деми был купальник шоколадного оттенка с полупрозрачным лифом с бисером. Девушка похвасталась своим пышным сексуальным бюстом.
На другой фотографии Роуз релаксировала на шезлонге, наслаждаясь соком из молодого кокоса. Одета она была в разноцветный купальник.
Напомним, ранее Деми Роуз почти обнаженной позировала в откровенной фотосессии.
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