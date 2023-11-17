Отпуск в Мексике: Деми Роуз в полупрозрачном бикини похвасталась пышным бюстом

Деми Роуз опубликовала в Instagram пикантные снимки со своего отдыха в Мексике.

На первом фото красавица позировала в воде в пещере. На Деми был купальник шоколадного оттенка с полупрозрачным лифом с бисером. Девушка похвасталась своим пышным сексуальным бюстом.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

На другой фотографии Роуз релаксировала на шезлонге, наслаждаясь соком из молодого кокоса. Одета она была в разноцветный купальник.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Напомним, ранее Деми Роуз почти обнаженной позировала в откровенной фотосессии.

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