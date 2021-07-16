Отпуск в Турции: экс-"Холостяк" Михаил Заливако показал фото с возлюбленной Анной Богдан

Михаил опубликовал архивные снимки.

Главный герой "Холостяка-11" — бизнесмен Михаил Заливако — показал в Instagram совместные фотографии со своей избранницей Анной Богдан.

Михаил Заливако и Анна Богдан / Instagram Михаила Заливако

Недавно они отдыхали в Турции, где посетили античный город Эфес. Для экскурсии по его достопримечательностям Анна надела винный топ, белую мини-юбку, кроссовки и шляпу. А Михаил – джинсовые шорты, сиреневую футболку и слипоны с принтом.

Михаил Заливако и Анна Богдан / Instagram Михаила Заливако

Возлюбленные много гуляли по уникальному городу-музею и фотографировались.

Михаил Заливако и Анна Богдан / Instagram Михаила Заливако

"О чем писать? Ничего не лезет в голову. Давно хотел выставить что-то из Эфеса. Это второе место после Ватикана, где я ходил с открытым ртом. Поэтому пару фотокарточек есть", - написал Заливако под снимками.

Михаил Заливако и Анна Богдан / Instagram Михаила Заливако

Напомним, ранее Михаил Заливако с Анной Богдан отлично провели время на музыкальном фестивале Atlas Weekend. Влюбленные пришли посмотреть на выступление любимых артистов и пофотографироваться.

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