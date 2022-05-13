Отреагирует ли герцогиня: сербская певица объяснила, зачем исполнила на "Евровидении" песню о волосах Меган Маркл

Отреагирует ли герцогиня: сербская певица объяснила, зачем исполнила на "Евровидении" песню о волосах Меган Маркл

Сербская певица Konstrakta спела на "Евровидение-2022" песню о американской актрисе и британской герцогине Меган Маркл. А точнее, о ее "глубоко увлажненных" волосах.

Певица Аны Джурич, которая выступила на "Евровидение" под псевдонимом Konstrakta, исполнила песню "In Corpore Sano", в которой спела о волосах жены британского принца Гарри.

"В чем может быть секрет здоровых волос Меган Маркл? Что это может быть?" Затем она поет: "Я думаю, все дело в глубоком увлажнении".

Евровидение 2022, певица Konstrakta из Сербии / Фото: Associated Press

Почему сербская певица решила спеть песню о глубоко увлажненных волосах Меган Маркл, история умалчивает. Сама Konstrakta объясняет это так:

"Меган Маркл здесь не так важна, но она представляет всех тех людей в СМИ, на которых мы сосредоточены. Она еще не связалась со мной, но я хочу, чтобы она это услышала! Это песня об атмосфере, в которой мы живем, о том, что здоровье является высшей ценностью", - говорит певица, пишет eurovision.tv.

На сцене "Евровидения" певица появилась в полностью белом образе, который состоял из брюк и блузы. Его также уже успели сравнить с образом герцогини Сассекской.

Свяжет ли Меган с сербской певицей, не известно. У герцогини сейчас другие заботы, она готовится посетить Великобританию, где в начале июня пройдут празднования платинового юбилея королевы Елизаветы II.

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