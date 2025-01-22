Отрезала волосы кухонными ножницами: Джулия Фокс опять похвасталась своей прической

С этой стрижкой она выглядит совершенно иначе, но также эпатажа добавил и ее макияж.

Совсем недавно модель и актриса Джулия Фокс опубликовала в TikTok видео своего домашнего бьюти-эксперимента, подписав видео: "Сразу же пожалела об этом".

В ролике Фокс показалась вначале с длинными осветленными волосами, а затем с короткими. Однако это не парик и она действительно отрезала свои волосы, о чем свидетельствуют ее новые фото, которые сделали папарацци.

Модель подловили, когда она вышла из автомобиля в Нью-Йорке и направлялась куда-то по своим делам. Она выбрала для вечернего выхода наряд полностью черного цвета, который включал юбку-карандаш, корсетный топ с баской и дутую куртку. В руке Джулия держала сумку, а также дополнила образ туфлями и колготками. Особенно выделялся в ее образе макияж, ведь она нарисовала арт-брови и добавила к ним светлые тени.

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

Впервые свою прическу на публике эпатажная Джулия Фокс показала на премьере фильма "Присутствие" - сверхъестественного триллера, в котором сыграла вместе с Люси Лью.

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