Отрезала волосы кухонными ножницами: Джулия Фокс опять похвасталась своей прической

С этой стрижкой она выглядит совершенно иначе, но также эпатажа добавил и ее макияж.
Совсем недавно модель и актриса Джулия Фокс опубликовала в TikTok видео своего домашнего бьюти-эксперимента, подписав видео: "Сразу же пожалела об этом".
@juliafox
Immediately regretted it♬ original sound - Makayla Did
В ролике Фокс показалась вначале с длинными осветленными волосами, а затем с короткими. Однако это не парик и она действительно отрезала свои волосы, о чем свидетельствуют ее новые фото, которые сделали папарацци.
Модель подловили, когда она вышла из автомобиля в Нью-Йорке и направлялась куда-то по своим делам. Она выбрала для вечернего выхода наряд полностью черного цвета, который включал юбку-карандаш, корсетный топ с баской и дутую куртку. В руке Джулия держала сумку, а также дополнила образ туфлями и колготками. Особенно выделялся в ее образе макияж, ведь она нарисовала арт-брови и добавила к ним светлые тени.
Впервые свою прическу на публике эпатажная Джулия Фокс показала на премьере фильма "Присутствие" - сверхъестественного триллера, в котором сыграла вместе с Люси Лью.
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