Отрезала волосы в каре и надела эффектную накидку с лепестками: Дженнифер Лопес на показе Schiaparelli

В Париже стартовала Неделя высокой моды, а открыл мероприятие Модный дом Schiaparelli. Показ, как всегда, отличился оригинальными дизайнами нарядов, роскошью и отсылками к основательнице бренда - Эльзе Скиапарелли.

Гостьей показа стала американская суперзвезда Дженнифер Лопес.

Актриса и певица пришла на шоу в Haute Couture в трикотажной водолазке с аппликацией, которую она сочетала с плотными черными лосинами. Талию звезды украшал широкий ремень с пряжкой.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Главным акцентом в этом наряде стала накидка, которая была белой, объемной, с длинными рукавами и без застежек. Накидка была полностью расшита вручную лепестками цветов сделанных из ткани.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Также в этот образ Дженнифер добавила несколько необычных аксессуаров, которые являются фишками бренда: золотые очки, которые по форме напоминали глаза, а их дужки - брови; массивные серьги; туфли на каблуках с декором в виде замочных скважин; сумку с короткой ручкой, на которой был декор в виде женского лица.

Дженнифер Лопес / Фото: Associated Press

Также что удивило - Лопес отрезала длинные волосы, сделав каре. Укладка у нее была "мокрая".

Дженнифер Лопес / Фото: Associated Press

На показе она сидела в первом ряду, рядом с Зендеей и Хантер Шафер.

Дженнифер Лопес / Фото: Associated Press

Дженнифер Лопес / Фото: Associated Press

Но это не первый раз, когда Дженнифер носит Schiaparelli. В платье цвета айвори и в золотых украшениях она появилась на вечеринке бренда, которая состоялась в Лос-Анджелесе.

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