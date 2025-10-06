Адриана Лима / © Instagram Адрианы Лимы

Недавно стало известно, что 44-летняя бразильская супермодель Адриана Лима снова выйдет на подиум на легендарном шоу Victoria’s Secret, которое пройдет в Нью-Йорке 15 октября, и наденет крылья «ангела» бренда. Поэтому неудивительно, что к ней сейчас приковано много внимания поклонников и прессы.

Однажды после ее появления на премьере фильма «Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях», которая состоялась в Лос-Анджелесе еще в 2023 году, на Лиму обрушился шквал критики — ее обвиняли в злоупотреблении филлерами и пластикой лица. Писали также, что она сделала операцию «лисьи глаза» — или browlift — перемещение наружного угла глаз в более высокое положение.

Адриана Лима в 2023-м / © Associated Press

И вот спустя почти два года в своем Instagram модель опубликовала селфи, сделанное сразу после тренировки — без использования фильтров и, конечно, без макияжа. Выглядит Адриана отлично — естественно и без намеков на филлеры и пластические вмешательства.

Адриана Лима / © Instagram Адрианы Лимы

А после публикации на странице Victoria’s Secret в Instagram этого видео Лиму заподозрили в липосакции — пластической операции по удалению локальных жировых отложений для коррекции контуров тела.

Сама модель никак не комментирует такие заявления своих фолловеров, а просто показывает, как тренируется в спортзале 5-6 раз в неделю.

