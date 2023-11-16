"Одержима пластикой": супермодель Адриана Лима ответила хейтерам и показала фото без макияжа

На многодетную мать обрушился шквал критики после ее появления на премьере фильма "Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях", которая состоялась в Лос-Анджелесе.

42-летняя бразильская модель и экс-"ангел" Victoria's Secret Адриана Лима решила ответить хейтерам, которые после ее очередного выхода в свет обвинили девушку в злоупотреблении филлерами и пластикой лица.

Адриана Лима / Фото: Associated Press

Внешний вид модели вызвал вопросы у публики – мнения разошлись: то ли она сделала операцию "лисьи глаза" – или browlift – перемещение наружного угла глаз в более высокое положение; то ли отекла из-за чрезмерного количества инъекций филлеров; то ли это просто неудачный макияж.

Адриана Лима / Фото: Associated Press

В своем Instagran Лима показала фото без макияжа и написала: "Лицо уставшей мамы одной девочки-подростка, двух дошкольников и одного активного годовалого мальчика, который учится ходить. И еще трех собак... Спасибо за беспокойство".

Адриана Лима ответила хейтерам / Фото: Instagram Адрианы Лимы

Как видим, на фото нет тех пресловутых "лисьих" глаз – скорее всего, ее визажист просто переусердствовал с макияжем или использовал специальные лифтинг-пластыри для лица.

Напомним, ранее Адриана Лима появилась на вечеринке Victoria's Secret. Она вышла на розовую дорожку в черно-золотом платье на тонких бретельках и с корсетом в форме сердца.

Адриана Лима / Фото: Associated Press

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