Оверсайз-костюм и сумка Prada: новый streetstyle образ Хейли Бибер

Жена Джастина Бибера, фотомодель и трендсеттер попала под прицел папарацци в Лос-Анджелесе

Хейли Бибер настоящая streetstyle-звезда, ведь в каждом ее выходе собраны главные тренды, которые стоит добавить в свой гардероб. Например, на этой неделе модель появилась на улице в сером оверсайз костюме от бренда Han Kjøbenhavn, который сочетала с полосатой кофтой с длинным рукавом и любимыми белыми кроссовками Nike Air Force.

Ни один наряд девушки не обходится без аксессуаров и в этот раз она надела золотую цепочку, солнцезащитные очки RAEN Tongue, а вот не плече у нее висела небольшая сумка Prada.

Хейли Бибер / Getty Images

Читайте также:

С пикантным вырезом: Хейли Бибер выбрала интересный наряд для публичного выхода

Вернулась к любимому образу: Хейли Бибер опять надела носки с биркенштоками

Хейли Бибер на улицах Лос-Анджелеса (17 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку