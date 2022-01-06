Оверсайз-блейзер и модные джинсы: Кендалл Дженнер показала, как создать идеальный многослойный лук

Знаменитая модель показала, как идеально сочетать самые простые вещи, которые точно есть у каждой в шкафу.

Американскую модель и одну из сестер Ким Кардашьян сфотографировали в Лос-Анджелесе, когда она снималась для какой-то программы на улице. 26-летняя Кендалл была очень стильной и сочетала в образе несколько трендов: клетчатый оверсайз-блейзер от Sandro, как будто с мужского плеча, удлиненную рубашку, белую футболку и широкие джинсы.

Также из аксессуаров она выбрала небольшую сумку, туфли с квадратными носками и солнцезащитные очки. Образ Кендалл получился расслабленным, но очень стильным. Предполагаем, что этой весной подобные многослойные луки завоюют сердца многих девушек и будут особо актуальны для рабочих будней.

Кендалл Дженнер / Getty Images

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