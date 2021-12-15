Озвучили мультфильм: Добрыднева в кожаном платье, Горбунов с красной бабочкой

Звезды озвучили главных героев в анимации.

Совсем скоро на украинские экраны выйдет анимационный мультфильм "Зверопой 2". Неугомонный Бастер Мун и его друзья уходят в новое музыкальное приключение. Еще больше грандиозных хитов и зажигательных выступлений на новогодние праздники всей семьи.

Вместе с анимационными героями в яркое путешествие отправляются украинские звезды дубляжа: телеведущий "1+1" Юрий Горбунов, певица Анна Добрыднева, блогер Валерия Дидковская и певица и инфлюэнсер Диана Глостер.

Юрий Горбунов уже во второй раз превратился в Бастера Муна – коалу из мультфильма "Зверопой 2". Что в шоу "Голос", что в анимационной комедии Горбунов является ведущим популярного певческого шоу. Его герой – упорный, изобретательный, а еще он неисправимый оптимист. По словам Юрия, это самая большая их общая черта.

Прессслужба

"Мой персонаж чрезвычайно добр и всегда открыт к новым приключениям, что импонирует мне в нем. Он до конца отстаивает свою мечту, чем вдохновляет и показывает, что даже когда перед тобой закрываются все двери, но ты не покидаешь попытки их открыть, рано ли поздно все получится, и хотя у Бастера иногда возникает желание опустить руки, он находит в себе силы и заряжает своей безудержной энергией других.

Прессслужба

Новый проект безусловно пополнит коллекцию любимых анимаций, ведь затрагивает действительно важные вопросы. Мессидж картины, что главная ценность – это человеческие отношения, а любовь всегда побеждает, по моему мнению, очень правильный. С нетерпением жду премьеры и приглашаю в кино всех-всех!" – говорит Юрий.

Голосом Анны Добрыдневой снова заговорит безудержная Эш: "Я обожаю свою героиню и очень по ней соскучилась, поэтому возвращение к роли для меня настоящий праздник! Эш страстная, эмоциональная и очень талантливая. Она – несравнимая рокерша. А еще во второй части моя панкушная малая принимает немало важных решений, заставляющих многих героев анимации иначе посмотреть на мир. Это очень мне импонирует в нем. Кажется, будто мы прошли этот путь вместе".

Прессслужба

Анна даже поделилась историей, заставившей ее плакать во время записи: "Во второй части есть момент, когда Эш поет в долгожданном дуэте с Лео Левинсом, которого в оригинале озвучил солист группы U2 – Боно. Еще с юных лет я восхищалась и вдохновлялась его творчеством. Итак, когда Эш и Лео пели на сцене, я словно сама выступала с Боно!"

Прессслужба

Диана Глостер дебютировала в дубляже анимации в роли новой героини – яркой Порши. О своей героине Диана говорит с восторгом: "Когда я познакомилась с ней, то сразу заметила немало общих черт между мной и Поршей. Как и я, она энергична, активна, всегда стремится быть первой. Единственное отличие, она во всем полагается на своего папу, я же привыкла быть полностью самостоятельной. Ну, очевидно, что Порша я обожаю больше всего. А еще, мне кажется, мы даже внешне похожи и это так круто!"

Прессслужба

Прессслужба

Для Валерии Дидковской роль стала первым большим опытом дубляжа: "Круто быть частью большого голливудского проекта с миллионной аудиторией поклонников по всему миру! Для меня это первый глобальный опыт в дубляже, поэтому, когда пригласила на пробы, очень волновалась, поскольку знала, что голос будут утверждать в Голливуде. Моя героиня Нуши во многом похожа на меня: она эмоциональна, невероятно положительна и открыта к новому. А еще мы обе не представляем жизнь без танца. Уверена, Нуши изрядно поразит каждого и станет новой любимицей зрителей".

Прессслужба

Прессслужба

В кинотеатрах мультфильм "Зверопой 2" с 30 декабря.

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