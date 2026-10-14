Патчи, маски и пилинги: модель Тина Кунаки показала, как ухаживает за кожей лица и губ

Тина Кунаки / © Instagram Тины Кунаки

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29-летняя французская модель и бывшая жена актера Венсана Касселя — Тина Кунаки — поделилась с подписчиками подробностями своей бьюти-рутины. Она опубликовала в Instagram серию селфи, на которых продемонстрировала, какие средства использует для ухода за кожей лица.

Тина Кунаки / © Instagram Тины Кунаки

Тина Кунаки / © Instagram Тины Кунаки

На снимках Тина показала несколько этапов своей процедуры. Среди ее бьюти-аксессуаров — LED-маска, патчи для области вокруг глаз, разные маски для кожи лица и губ. Во время ухода модель не забывала и о чувстве юмора: она сделала несколько забавных фотографий, на которых позирует с косметическими средствами.

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Тина Кунаки / © Instagram Тины Кунаки

Тина Кунаки / © Instagram Тины Кунаки

Тина Кунаки / © Instagram Тины Кунаки

«Если ты знаешь меня с моей повязкой на голову или когда-либо получал одну из таких в подарок, знай: ты живешь в моем сердце», —подписала публикацию Кунаки.

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Модель регулярно делится с поклонниками моментами из своей жизни, однако не ограничивается только профессиональными фотосессиями и выходами на светские мероприятия. Уход за кожей занимает важное место в ее повседневной жизни.

Тина Кунаки / © Instagram Тины Кунаки

Тина Кунаки / © Instagram Тины Кунаки

Тина Кунаки / © Instagram Тины Кунаки

Тина Кунаки / © Instagram Тины Кунаки

Тина Кунаки / © Instagram Тины Кунаки

Тина рассказывала, что старается не злоупотреблять алкоголем, умывается обычной водой, ежедневно увлажняет кожу и регулярно делает маски. По ее словам, важные привычки ухода за собой она переняла у матери, которая с детства приучала ее заботиться о коже и волосах.

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