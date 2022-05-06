Паляница с гербом Украины: американские рэперы сняли в своем клипе украинский хлеб

В новой видеоработе Дрейк и Future показали украинскую паляницу.
Рэперы Дрейк и Future выпустили клип на совместную песню Wait For U. В видеоработе Дрейк предстал в образе рыцаря, а Future – короля из эпохи Средневековья. Фото со съемок Дрейк опубликовал у себя в Instagram.
На одном из кадров на столе перед королем и рыцарем среди разных яств лежит паляница с изображением герба Украины.
На видео украинскую паляницу показывают несколько раз.
Действие в клипе разворачивается в средневековый период и рассказывает "Сказку об ядовитом короле". У Future возникают проблемы в отношениях со своей королевой. В это время в сюжете появляется на коне Дрейк и спасает женщину от злодеев.
Напомним, украинские военные активно используют слово "паляница" как пароль, чтобы идентифицировать российских оккупантов.
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