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Паляница с гербом Украины: американские рэперы сняли в своем клипе украинский хлеб

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Паляница с гербом Украины: американские рэперы сняли в своем клипе украинский хлеб

Дрейк/Instagram Дрейка

В новой видеоработе Дрейк и Future показали украинскую паляницу.

Рэперы Дрейк и Future выпустили клип на совместную песню Wait For U. В видеоработе Дрейк предстал в образе рыцаря, а   Future – короля из эпохи Средневековья. Фото со съемок Дрейк опубликовал у себя в Instagram.

На одном из кадров на столе перед королем и рыцарем среди разных яств лежит паляница с изображением герба Украины.

Дрейк/Instagram Дрейка / ©
Дрейк/Instagram Дрейка

На видео украинскую паляницу показывают несколько раз.

©

Действие в клипе разворачивается в средневековый период и рассказывает "Сказку об ядовитом короле". У Future возникают проблемы в отношениях со своей королевой. В это время в сюжете появляется на коне Дрейк и спасает женщину от злодеев.

Напомним, украинские военные активно используют слово "паляница" как пароль, чтобы идентифицировать российских оккупантов.

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