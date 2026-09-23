Памела Андерсон нарушила свое правило и неожиданно вернулась к яркому макияжу

Памела Андерсон / © Getty Images

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59-летняя Памела Андерсон удивила поклонников своим появлением на мероприятии Vogue World: Milano. Актриса, которая в последние годы предпочитала выходить в свет практически без макияжа, на этот раз продемонстрировала более гламурный образ.

Памела появилась в Милане в золотистом платье Ferragamo, которое полностью скрыло ее фигуру. Эффектный наряд она дополнила массивными золотыми украшениями, а главным акцентом бьюти-образа стал выразительный макияж глаз.

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Памела Андерсон / © Getty Images

Андерсон подчеркнула глаза черной подводкой по нижнему веку, темными тенями и тушью. На губы она нанесла розовый блеск. При этом актриса сохранила естественный тон кожи без плотного слоя тонального средства.

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Образ завершила укладка в стиле старого Голливуда: платиновые волосы Памелы были уложены волнами.

В последние годы Андерсон стала известна своим принципиальным отношением к естественной внешности. Особенно большое внимание к ее решению отказаться от макияжа возникло после Недели моды в Париже в 2023 году, когда звезда появилась на нескольких показах без косметики.

Позже Памела объясняла, что отказ от макияжа стал для нее способом принять себя такой, какая она есть. «Я не хочу быть идеальной», — говорила актриса, отмечая, что с возрастом стала чувствовать себя гораздо свободнее.

Отметим, Vogue World: Milano собрал множество знаменитостей, среди которых были Дженнифер Лопес, Хайди Клум, Наоми Кэмпбелл и Моника Беллуччи. Мероприятие прошло в рамках Миланской недели моды сезона весна-лето 2027.

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