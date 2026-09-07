Памела Андерсон очаровала Венецию в эффектном оранжевом платье

Памела Андерсон / © Associated Press

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Уже по традиции Венецианский кинофестиваль стал местом проведения одного из важнейших благотворительных мероприятий — престижного гала-вечера amfAR. Главной звездой вечера в отеле Hilton Molino Stucky стала актриса Памела Андерсон, которая получила награду Award of Courage за свою многолетнюю активистскую и гуманитарную деятельность в борьбе со СПИДом.

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела привлекла внимание на мероприятии эффектным нарядом с атласной накидкой и своим узнаваемым образом без макияжа. На красной дорожке она появилась в атласном платье насыщенного оранжевого оттенка и с длинной накидкой.

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Платье было прямого кроя с лаконичным декольте и на тонких бретелях. Наряд подчеркивал силуэт, а накидка ниспадала до пола объемными складками. Звезда дополнила этот образ лишь лаконичными серьгами с бриллиантами, белыми туфлями на каблуках и элегантной прической.

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Памела Андерсон / © Associated Press

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