Памела Андерсон похвасталась букетом с собственного огорода

Памела Андерсон / © Instagram Памелы Андерсон

58-летняя американская актриса и модель Памела Андерсон в последние годы выбрала более спокойный и осознанный образ жизни. Она вернулась в родной дом своей бабушки, расположенный в небольшом городе Лейдисмит, где обустроила уютное пространство вдали от суеты.

На прилегающем участке актриса разбила экологичный огород, где выращивает овощи, зелень и цветы, уделяя особое внимание натуральности и гармонии с природой. Такой образ жизни, по её словам, помогает ей чувствовать внутренний баланс и наслаждаться простыми вещами.

В своем Instagram она показала букет нарциссов, который собрала у себя на огороде. «У меня в саду тысячи нарциссов, а вчера вечером было ветрено и дождливо… люблю собирать сломанные или упавшие нарциссы и складывать их в большую вазу… таким образом, они получают еще один шанс быть любимыми… у меня дома. Так что не обращайте внимания на грязь и недостатки… мне кажется, так они даже красивее», — написала Памела, чем растрогала своих поклонников.

Памела Андерсон собрала букет нарциссов у себя на огороде / © Instagram Памелы Андерсон

Отметим, в последнее время все большее количество селебрити разбивают свои огороды и занимаются садоводством. Ранее дочь Арнольда Шварценеггера — Кэтрин — хвасталась урожаем со своего участка.