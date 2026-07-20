Памела Андерсон похвасталась урожаем и провела экскурсию по своему огороду

Памела Андерсон / © Associated Press

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58-летняя Памела Андерсон в последние годы кардинально изменила свой образ жизни. Звезда отказалась от постоянной светской суеты и переехала в дом своей бабушки в небольшом канадском городе Лейдисмит, где предпочитает проводить время вдали от внимания публики.

На территории участка актриса обустроила собственный экологичный огород, где выращивает овощи, ароматную зелень, ягоды и цветы. Работа в саду стала для нее не просто увлечением, а частью повседневной жизни. Андерсон признается, что именно близость к природе, забота о растениях и размеренный ритм помогают ей сохранять внутреннюю гармонию и наслаждаться простыми моментами.

Памела Андерсон / © Instagram Памелы Андерсон

В своем Instagram Памела опубликовала видеоэкскурсию по участку и похвасталась урожаем со своих грядок.

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В начале видео актриса обращается к подписчикам со словами: «Посмотрите, что растет в моем саду», а затем показывает ухоженные грядки, пышные клумбы с цветами, высокие подсолнухи, арки, теплицу и уютную зону отдыха среди зелени.

И показала, что нового собрала на огороде.

Урожай с огорода Памелы Андерсон / © Instagram Памелы Андерсон

Урожай с огорода Памелы Андерсон / © Instagram Памелы Андерсон

Ранее, напомним, экскурсию по своему огороду провел Дэвид Бекхэм — что у него там растет.

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