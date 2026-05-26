Памела Андерсон похвасталась урожаем со своего огорода

Памела Андерсон

Реклама

58-летняя Памела Андерсон в последние годы сделала выбор в пользу более тихой и уединенной жизни, стараясь держаться подальше от шумной публичности. Актриса вернулась в дом своей бабушки в небольшом городе Лейдисмит, где создала уютную атмосферу, наполненную спокойствием и близостью к природе.

Возле дома звезда разбила экологичный огород, в котором выращивает овощи, зелень и цветы. Памела уделяет особое внимание натуральности и заботе об окружающей среде, находя удовольствие в простых повседневных занятиях и работе на земле.

Памела Андерсон / © Instagram Памелы Андерсон

Андерсон не раз отмечала, что именно такой размеренный образ жизни помогает ей чувствовать гармонию, сохранять душевное равновесие и ценить простые радости каждого дня.

Реклама

Так, в своем Instagram Памела показала подписчикам урожай, который ей удалось вырастить на собственном участке. На опубликованных фото актриса продемонстрировала корзину со свежими овощами — среди них можно заметить несколько сортов редиса разных оттенков и размеров.

Урожай с огорода Памелы Андерсон / © Instagram Памелы Андерсон

Вообще, огород звезды выглядит очень аккуратным и ухоженным.

Огород Памелы Андерсон / © Instagram Памелы Андерсон

Ранее, напомним, своим урожаем похвастался еще один звездный огородник — 51-летний экс-футболист Дэвид Бекхэм. Вот, что у него выросло.

Новости партнеров