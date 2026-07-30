Памела Андерсон показала, как ухаживает за розами в своем саду

Памела Андерсон / © Instagram Памелы Андерсон

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58-летняя Памела Андерсон в последние годы кардинально изменила свой образ жизни. Звезда отказалась от постоянной светской суеты и переехала в дом своей бабушки в небольшом канадском городе Лейдисмит, где предпочитает проводить время вдали от внимания публики. На территории участка актриса обустроила собственный экологичный огород, где выращивает овощи, ароматную зелень, ягоды и цветы.

В своем Instagram Памела показала видео, как ухаживает за розами в саду.

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Памела Андерсон обрезает розы в своем саду / © Instagram Памелы Андерсон

В опубликованном ролике звезда с темно-синем кардигане, белой юбке и кепке аккуратно обрезает розовые кусты. «Это был чудесный день», — написала актриса.

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Андерсон с удовольствием проводит время среди растений и занимается своим садом, который, судя по кадрам, стал одним из ее любимых мест для отдыха и творчества.

Памела Андерсон / © Instagram Памелы Андерсон

Памела Андерсон

Ранее, напомним, Памела Андерсон показала урожай со своего огорода — она собрала малину и нарезала розы.

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