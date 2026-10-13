Памела Андерсон показала свой осенний сад и похвасталась урожаем

Памела Андерсон / © Instagram Памелы Андерсон

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59-летняя Памела Андерсон поделилась новым видео из своего сада, показав, как проводит осенние дни вдали от светских мероприятий. Актриса продемонстрировала урожай овощей, который вырастила собственными руками, и рассказала о сезонных работах на участке.

В видео Памела собирает морковь, помидоры и сладкий перец, а также показывает физалис и зелень.

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Урожай с огорода Памелы Андерсон / © Instagram Памелы Андерсон

Урожай с огорода Памелы Андерсон / © Instagram Памелы Андерсон

Андерсон призналась, что особенно любит встречать рассвет в саду. Она также отметила, что пришло время постепенно убирать участок и готовить его к холодному сезону. Вооружившись садовыми перчатками и секатором, звезда приступила к работе.

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Сад Памелы Андерсон / © Instagram Памелы Андерсон

Поклонники оценили видео актрисы и отметили, что ей удается находить удовольствие в простых повседневных занятиях. Многие также обратили внимание на волшебную атмосферу ее сада.

В последние годы Памела все чаще рассказывает о своей любви к природе, садоводству и спокойной жизни за пределами Голливуда. Для актрисы работа с землей стала одним из любимых занятий, позволяющих отвлечься от профессиональных проектов и проводить больше времени на свежем воздухе.

Ранее, напомним, Памела Андерсон нарушила свое правило и неожиданно вернулась к яркому макияжу.

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