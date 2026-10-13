ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
519
Время на прочтение
1 мин

Памела Андерсон показала свой осенний сад и похвасталась урожаем

Актриса поделилась видео, где собирает овощи и занимается садом.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Памела Андерсон

Памела Андерсон / © Instagram Памелы Андерсон

59-летняя Памела Андерсон поделилась новым видео из своего сада, показав, как проводит осенние дни вдали от светских мероприятий. Актриса продемонстрировала урожай овощей, который вырастила собственными руками, и рассказала о сезонных работах на участке.

В видео Памела собирает морковь, помидоры и сладкий перец, а также показывает физалис и зелень.

Урожай с огорода Памелы Андерсон / © Instagram Памелы Андерсон

Урожай с огорода Памелы Андерсон / © Instagram Памелы Андерсон

Урожай с огорода Памелы Андерсон / © Instagram Памелы Андерсон

Урожай с огорода Памелы Андерсон / © Instagram Памелы Андерсон

Андерсон призналась, что особенно любит встречать рассвет в саду. Она также отметила, что пришло время постепенно убирать участок и готовить его к холодному сезону. Вооружившись садовыми перчатками и секатором, звезда приступила к работе.

Сад Памелы Андерсон / © Instagram Памелы Андерсон

Сад Памелы Андерсон / © Instagram Памелы Андерсон

Поклонники оценили видео актрисы и отметили, что ей удается находить удовольствие в простых повседневных занятиях. Многие также обратили внимание на волшебную атмосферу ее сада.

В последние годы Памела все чаще рассказывает о своей любви к природе, садоводству и спокойной жизни за пределами Голливуда. Для актрисы работа с землей стала одним из любимых занятий, позволяющих отвлечься от профессиональных проектов и проводить больше времени на свежем воздухе.

Ранее, напомним, Памела Андерсон нарушила свое правило и неожиданно вернулась к яркому макияжу.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie