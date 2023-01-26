Памела Андерсон прокомментировала сериал "Пэм и Томми" о ее резонансном секс-видео

Голливудская суперзвезда и секс-бомба 90-х Памела Андерсон впервые за длительное время появилась на публике, чтобы дать интервью Говарду Стерну и прокомментировать мини-сериал Hulu "Пэм и Томми", рассказывающий о краже ее с экс-мужем Тимми Ли скандального секс-видео.

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

Актриса рассказала, что испытывает отвращение к этому шоу, поскольку с ней не связывались перед его съемкой и тем более не просили разрешения на экранизацию этой скандальной главы ее жизни.

Также Памела отметила, что сама сериал не смотрела и делать этого не собирается, но о том, что там было, ей рассказали друзья, которые сказали ей, что их с бывшим мужем актеры Лили Джеймс и Себастиан Стэн изобразили не точно. Звезда "Спасателей Малибу" сказала Стерну, что хоть и очень обижена, но не связывалась с создателями мини-сериала после его выхода с претензиями, поскольку не хочет снова ворошить прошлое.

"Я помню, как увидела эту рекламу "Пэм и Томми" и подумала: "Что? Мне никто не звонил, я еще жива, меня никто не спрашивал, я тут ни при чем". Я чувствовала себя немного сбитой с толку этим. Я не думаю, что они изобразили Томми или меня очень точно. Я не видела этого, но слышала от людей, что это очень поверхностное представление о нас. Я бы хотела, чтобы они позвонили".

Напомним, в феврале прошлого года стриминговый сервис Hulu выпустил мини-сериал, рассказывающий историю актрисы и модели Памелы Андерсон и ее тогдашнего мужа рокера из группы Mötley Crüe Томми Ли и то, как у пары из дома украли их секс-видео. Кассета стала резонансной, было произведено множество копий, которые продавались на черном рынке. В результате история повлияла на личную жизнь пары и карьеру Памелы.

Хоть Андерсон и сказала в интервью Стерну, что не хочет разборок с создателями сериала, но она решила все же ответить на выход сериала, но более лаконично - выпустить документальный фильм о себе, где расскажет историю восхождения к славе, романах и правду о том пресловутом видео.

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