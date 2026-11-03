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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Памела Андерсон снова стала наносить макияж: актриса появилась на публике в изысканном платье и с накрашенными губами

На красных дорожках вновь царит эстетика Старого Голливуда — с роскошными локонами, выразительными губами и эффектными вечерними нарядами. Актриса решила продемонстрировать свою версию этого культового стиля.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Памела Андерсон

Памела Андерсон / © Associated Press

59-летняя Памела Андерсон появилась перед фотографами во время церемонии CFDA Fashion Awards 2026 в Нью-Йорке. Она появилась в чёрном платье с перьями и с платиново-белыми волосами, а ещё больше гламура образу придала яркая помада.

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Макияж на лице звезды — необычное явление, ведь в течение долгого времени она отказывалась от него. Однако для этого образа Андерсон решила всё же добавить немного цвета, поэтому накрасила губы блеском с бордовым оттенком и накрасила глаза тушью и блестящими тенями.

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Андерсон выбрала элегантное и в то же время изысканное платье с воротником-галтером и декольте, украшенным перьями, от Carolina Herrera из коллекции весна-лето 2027. Актриса надела чёрные туфли с перьевым декором, взяла белую атласную сумочку с чёрным горошком и сделала акцент на ярком красном маникюре.

Кроме того, звезда сериала «Спасатели Малибу» зачесала свои платиново-белые волосы назад, открыв лицо, а роскошные классические локоны придали прическе объём.

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

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