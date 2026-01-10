- Дата публикации
Памела Андерсон в экстравагантном платье-пальто и с красивой прической получила награду
58-летняя актриса и модель в гламурном образе total black оказалась в центре внимания церемонии.
Памела Андерсон посетила церемонию вручения премии WWD Style Awards 2026 в Санта-Монике, на которой чествуют самых влиятельных фигур индустрии моды и красоты. Актриса была удостоена награды "Икона красоты", поскольку в последнее время она постоянно экспериментирует с имиджем.
Знаменитость выглядела роскошно. Она появилась в образе в стиле минималистичного гламура. На Пем было черное экстравагантное платье-пальто с интересным халтером, двумя рядами пуговиц, поясом на талии и широкими рукавами.
Аутфит Андерсон дополнила черными перчатками и лакированными туфлями с открытыми носками.
А еще звезда вернулась к блонду. Она сделала красивую объемную прическу с локонами и макияж с нежно-розовой помадой. Лук Памела завершила стильными черными очками.
