Памела Андерсон в экстравагантном платье-пальто и с красивой прической получила награду

Памела Андерсон / © Associated Press

Реклама

Памела Андерсон посетила церемонию вручения премии WWD Style Awards 2026 в Санта-Монике, на которой чествуют самых влиятельных фигур индустрии моды и красоты. Актриса была удостоена награды "Икона красоты", поскольку в последнее время она постоянно экспериментирует с имиджем.

Памела Андерсон / © Associated Press

Знаменитость выглядела роскошно. Она появилась в образе в стиле минималистичного гламура. На Пем было черное экстравагантное платье-пальто с интересным халтером, двумя рядами пуговиц, поясом на талии и широкими рукавами.

Памела Андерсон / © Associated Press

Аутфит Андерсон дополнила черными перчатками и лакированными туфлями с открытыми носками.

Реклама

Памела Андерсон / © Associated Press

А еще звезда вернулась к блонду. Она сделала красивую объемную прическу с локонами и макияж с нежно-розовой помадой. Лук Памела завершила стильными черными очками.

Памела Андерсон / © Associated Press

Напомним, Памела Андерсон под огромным листом ревеня позировала на своем огороде.