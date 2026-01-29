Памела Андерсон в куртке и джинсах попала в объективы папарацци в Нью-Джерси

Памела Андерсон / © Getty Images

Папарацци подловили Памелу Андерсон на съемочной площадке драматического фильма Somedays в Уэстфилде, штат Нью-Джерси. Она в повседневном образе общалась со своим коллегой по ленте Билли Бобом.

Билли Боб и Памела Андерсон / © Getty Images

Актриса была одета в светло-голубую куртку с капюшоном, синий свитер с высокой горловиной и синие джинсы. Наряд звезда скомбинировала с бежевыми ботильйнами.

У Памелы была укладка с локонами и челкой и макияж с накрашенными ресницами, с которым в последнее время ее редко можно увидеть.

