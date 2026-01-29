ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
266
Время на прочтение
1 мин

Памела Андерсон в куртке и джинсах попала в объективы папарацци в Нью-Джерси

Актриса участвует в съемках новой ленты.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Памела Андерсон

Памела Андерсон / © Getty Images

Папарацци подловили Памелу Андерсон на съемочной площадке драматического фильма Somedays в Уэстфилде, штат Нью-Джерси. Она в повседневном образе общалась со своим коллегой по ленте Билли Бобом.

Билли Боб и Памела Андерсон / © Getty Images

Билли Боб и Памела Андерсон / © Getty Images

Актриса была одета в светло-голубую куртку с капюшоном, синий свитер с высокой горловиной и синие джинсы. Наряд звезда скомбинировала с бежевыми ботильйнами.

У Памелы была укладка с локонами и челкой и макияж с накрашенными ресницами, с которым в последнее время ее редко можно увидеть.

Напомним, Памела Андерсон вышла в свет в трендовом пальто.

Дата публикации
Количество просмотров
266
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie