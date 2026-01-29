- Дата публикации
-
Шоу-бизнес
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 266
- Время на прочтение
- 1 мин
Памела Андерсон в куртке и джинсах попала в объективы папарацци в Нью-Джерси
Актриса участвует в съемках новой ленты.
Папарацци подловили Памелу Андерсон на съемочной площадке драматического фильма Somedays в Уэстфилде, штат Нью-Джерси. Она в повседневном образе общалась со своим коллегой по ленте Билли Бобом.
Актриса была одета в светло-голубую куртку с капюшоном, синий свитер с высокой горловиной и синие джинсы. Наряд звезда скомбинировала с бежевыми ботильйнами.
У Памелы была укладка с локонами и челкой и макияж с накрашенными ресницами, с которым в последнее время ее редко можно увидеть.
