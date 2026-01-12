Памела Андерсон вернулась к любимому цвету волос и вышла в свет не в платье

Памела Андерсон / © Associated Press

Реклама

Звезда сериала 90-х «Спасатели Малибу», модель и предпринимательница Памела Андерсон в очередной раз доказала, почему она незаменимая фигура на любой красной дорожке. Актриса пришла на 83-ю церемонию «Золотой глобус» в белоснежном образе от Ferragamo.

Лук Андерсон включал лаконичную рубашку без пуговиц, с длинными рукавами и эффектом помятости, а также длинную юбку прямого фасона. Вещи хоть и были белыми, но отличались буквально на несколько тонов оттенком, что стало интересным стилистическим решением.

Памела Андерсон / © Associated Press

Гламура ее образу добавили изысканные украшения с камнями и классическая высокая прическа. Также Памела вернулась к своему любимому платиновому оттенку волос, ведь в 2025 году часто экспериментировала со стилем и даже сделала каскадную прическу и окрашивание в медовых тонах.

Реклама

Что касается макияжа, то он снова практически отсутствовал на лице Памелы, однако ее кожа была очень ухоженной и сияла свежестью.

Памела Андерсон / © Associated Press

Напомним, что одной из первых звезд, кто носил рубашку и юбку на светском мероприятии, была актриса Шэрон Стоун. В 1998 году она появилась в таком ансамбле на церемонии вручения «Оскар» и навсегда изменила мир моды и красных дорожек.