Памела Андерсон вышла на публику в трендовом пальто со встроенным шарфом

Памела Андерсон / © Getty Images

Памелу Андерсон сфотографировали папарацци, когда она шла в студию SiriusXM для разговора на подкасте Энди Коэна Radio Andy. Одета звезда была роскошно и тепло, ведь оделась с головы до ног в вещи Ferragamo из коллекции итальянского модного дома осень-зима 2025 года.

Несмотря на то, что в последнее время звезды все чаще отдают предпочтение искусственному меху, Памела выбрала серое пальто оверсайз на запах со встроенным шарфом, который все еще на пике популярности. Свой зимний образ Памела дополнила теплым шарфом молочного цвета, который легко намотала на голову в стиле Старого Голливуда.

Памела Андерсом / © Getty Images

Этот образ актриса дополнила также аксессуарами коричневого цвета, в частности перчатками, очками, сапогами и сумкой. Сочетание верхней одежды и других деталей выглядело очень гармонично и она снова доказала, что даже в морозную погоду можно быть стильной.

Однако несмотря на то, что этот образ звезды был зимним, в теплое время года она демонстрировала тоже ансамбль с головным убором, который напоминал прошлые эпохи.

Памела Андерсом / © Getty Images