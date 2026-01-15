ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
137
Время на прочтение
1 мин

Памела Андерсон вышла на публику в трендовом пальто со встроенным шарфом

Актриса выбрала элегантный образ, главным в котором стало пальто в принт «елочка» и коричневый цвет.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Памела Андерсон

Памела Андерсон / © Getty Images

Памелу Андерсон сфотографировали папарацци, когда она шла в студию SiriusXM для разговора на подкасте Энди Коэна Radio Andy. Одета звезда была роскошно и тепло, ведь оделась с головы до ног в вещи Ferragamo из коллекции итальянского модного дома осень-зима 2025 года.

Несмотря на то, что в последнее время звезды все чаще отдают предпочтение искусственному меху, Памела выбрала серое пальто оверсайз на запах со встроенным шарфом, который все еще на пике популярности. Свой зимний образ Памела дополнила теплым шарфом молочного цвета, который легко намотала на голову в стиле Старого Голливуда.

Памела Андерсом / © Getty Images

Памела Андерсом / © Getty Images

Этот образ актриса дополнила также аксессуарами коричневого цвета, в частности перчатками, очками, сапогами и сумкой. Сочетание верхней одежды и других деталей выглядело очень гармонично и она снова доказала, что даже в морозную погоду можно быть стильной.

Однако несмотря на то, что этот образ звезды был зимним, в теплое время года она демонстрировала тоже ансамбль с головным убором, который напоминал прошлые эпохи.

Памела Андерсом / © Getty Images

Памела Андерсом / © Getty Images

Красивые образы Памелы Андерсон (59 фото)

Памела Андерсон / © Getty Images

© Getty Images

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон_2 / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон_2 / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон / © Getty Images

© Getty Images

Памела Андерсон_4 / © Associated Press

© Associated Press

Дата публикации
Количество просмотров
137
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie