Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Шоу-бизнес
52
1 мин

Панамская модель в экстремально коротком платье похвасталась пышной пятой точкой

Грейси Бон показала, что ей подарили на День Валентина.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Грейси Бон

Пышнотелая модель из Панамы Грейси Бон опубликовала в Instagram романтическую фотографию, сделанную в спальне. Она похвасталась подарками ко Дню влюбленных, которые получила от поклонников.

Девушка игриво позировала на кровати в черном экстремально коротком платье, в котором похвасталась пышной пятой точкой, и в черных туфлях на шпильках. У Грейси были распущенные волосы, насыщенный макияж и золотые серьги в ушах.

Грейси Бон

Возле нее на кровати лежал букет нежных цветов, а рядом стояла большая корзина с красными розами и надувной шарик в виде красного сердца.

Напомним, Грейси Бон похвасталась пышными формами в розовой укороченной шубе из эко-меха, шоколадном кроп-топе и стрингах.

52
