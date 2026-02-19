Панамская модель в экстремально коротком платье похвасталась пышной пятой точкой

Грейси Бон

Пышнотелая модель из Панамы Грейси Бон опубликовала в Instagram романтическую фотографию, сделанную в спальне. Она похвасталась подарками ко Дню влюбленных, которые получила от поклонников.

Девушка игриво позировала на кровати в черном экстремально коротком платье, в котором похвасталась пышной пятой точкой, и в черных туфлях на шпильках. У Грейси были распущенные волосы, насыщенный макияж и золотые серьги в ушах.

Возле нее на кровати лежал букет нежных цветов, а рядом стояла большая корзина с красными розами и надувной шарик в виде красного сердца.

