Шоу-бизнес
115
1 мин

Панамская модель в корсетном платье с откровенным декольте посетила церемонию

Грейси Бон в красивом образе вышла на красную дорожку.

Алина Онопа
Грейси Бон

Грейси Бон / © Associated Press

Грейси Бон посетила церемонию награждения премии Premio Lo Nuestro, которая состоялась в Майами.

На красной дорожке знаменитость появилась в эффектном образе, в котором продемонстрировала тонкую талию и широкие бедра. На ней было персиковое платье, которое состояло из атласного лифа с откровенным декольте, корсета, расшитого золотистыми стразами и бисером, и юбки макси с драпировкой.

Грейси Бон / © Associated Press

Грейси Бон / © Associated Press

Образ Грейси дополнила укладкой с локонами, макияжем с коричневым контуром на губах, длинным острым маникюром, золотой цепочкой с крестиком и браслетом Cartier.

Напомним, Грейси Бон в черном купальнике похвасталась пышным бюстом.

115
