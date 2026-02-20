- Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Панамская модель в корсетном платье с откровенным декольте посетила церемонию
Грейси Бон в красивом образе вышла на красную дорожку.
Грейси Бон посетила церемонию награждения премии Premio Lo Nuestro, которая состоялась в Майами.
На красной дорожке знаменитость появилась в эффектном образе, в котором продемонстрировала тонкую талию и широкие бедра. На ней было персиковое платье, которое состояло из атласного лифа с откровенным декольте, корсета, расшитого золотистыми стразами и бисером, и юбки макси с драпировкой.
Образ Грейси дополнила укладкой с локонами, макияжем с коричневым контуром на губах, длинным острым маникюром, золотой цепочкой с крестиком и браслетом Cartier.
Напомним, Грейси Бон в черном купальнике похвасталась пышным бюстом.