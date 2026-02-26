Панамская модель в оливковом бикини восхитила своими пышными формами

Грейси Бон

Пышнотелая модель из Панамы Грейси Бон выложила в Instagram новую пикантную фотографию со своего отдыха.

На этот раз девушка позировала в бикини оливкового оттенка, в котором она похвасталась своими пышными формами и татуировками на теле.

Грейси распустила волосы, сделала макияж с коричнево-бежевой помадой и накладными ресницами, а также нюдовый маникюр. Шею она украсила леопардовым чокером с подвеской-мушлей, а руки — смарт-часами и браслетом.

