Панамская модель в оливковом бикини восхитила своими пышными формами
Грейси Бон обожает фотографироваться в купальниках и хвастаться своей фигурой.
Пышнотелая модель из Панамы Грейси Бон выложила в Instagram новую пикантную фотографию со своего отдыха.
На этот раз девушка позировала в бикини оливкового оттенка, в котором она похвасталась своими пышными формами и татуировками на теле.
Грейси распустила волосы, сделала макияж с коричнево-бежевой помадой и накладными ресницами, а также нюдовый маникюр. Шею она украсила леопардовым чокером с подвеской-мушлей, а руки — смарт-часами и браслетом.
Напомним, ранее Грейси Бон показала фото в клетчатом купальнике.