- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 84
- Время на прочтение
- 1 мин
Панамская модель в шоколадных стрингах продемонстрировала огромные ягодицы
Грейси Бон обожает хвастаться своими пышными формами.
Пышнотелая модель из Панамы Грейси Бон опубликовала в Instagram серию новых снимков, сделанных в ванной комнате.
Девушка позировала перед зеркалом в розовой укороченной шубе из эко-меха, под которой на ней был шоколадный кроп-топ и такого же цвета стринги.
Лук она дополнила черными кожаными ботфортами на устойчивых каблуках. У нее были распущенные волосы, черные очки и косметическая маска на лице, а также одинаковые золотые кольца почти на всех пальцах.
Грейси с разных ракурсов продемонстрировала свои огромные ягодицы, размер которых каждый раз ошеломляет.
Напомним, Грейси Бон показала фото в стильном разноцветном бикини с принтом и черными завязками.