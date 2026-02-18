Панамская модель в шоколадных стрингах продемонстрировала огромные ягодицы

Грейси Бон

Пышнотелая модель из Панамы Грейси Бон опубликовала в Instagram серию новых снимков, сделанных в ванной комнате.

Девушка позировала перед зеркалом в розовой укороченной шубе из эко-меха, под которой на ней был шоколадный кроп-топ и такого же цвета стринги.

Лук она дополнила черными кожаными ботфортами на устойчивых каблуках. У нее были распущенные волосы, черные очки и косметическая маска на лице, а также одинаковые золотые кольца почти на всех пальцах.

Грейси с разных ракурсов продемонстрировала свои огромные ягодицы, размер которых каждый раз ошеломляет.

Напомним, Грейси Бон показала фото в стильном разноцветном бикини с принтом и черными завязками.