"Папа, не волнуйся, я с русскими": фото и видео с тусовки дочери Венсана Касселя и Моники Беллуччи облетели соцсети

"Папа, не волнуйся, я с русскими": фото и видео с тусовки дочери Венсана Касселя и Моники Беллуччи облетели соцсети

Интересно, знали ли ли Моника Беллуччи и Венсан Кассель о том, чем занималась их старшая и еще несовершеннолетняя дочь Дева в Лондоне.

Дева Кассель попала в русскую тусовку в Лондоне. С компанией девочек-моделей из России старшая дочь знаменитой итальянской актрисы Моники Беллуччи, ходит на вечеринки, пьет вино и курит косячки.

Телеграм-канал "Только никому" поделился несколькими занятными видео, где хорошо видно, что делает Дева.

Одной из русских подруг Кассель оказалась модель Эмили Бруни, которая также охотно поделилась совместными с Девой снимками в своем Instagram.

Дева Кассель с русскими друзьями / instagram.com/emilybruni

Дева Кассель с русскими друзьями / instagram.com/emilybruni

Она показала в сторис, как Дева говорит по-русски "Привет, я Дева, мне 17 лет!", сказав эту фразу практически без акцента. Эмили также показала Деву в автобусе. "Она сказала: "Папа, не волнуйся, я с русскими"", - написала Бруни.

Дева Кассель с русскими друзьями / instagram.com/emilybruni

Дева Кассель с русскими друзьями / instagram.com/emilybruni

Надо отдать должное, что сама Дева Кассель в свой Instagram блог такие фото и видео не выкладывает, видимо, бережет репутацию. Все-таки сотрудничая с Dolce & Gabbana нужно сохранять "лицо".

Дева Кассель с русскими друзьями / instagram.com/emilybruni

Дева Кассель с русскими друзьями / instagram.com/emilybruni

Читайте также: