Папарацци подловили Макса Чмерковского в Лос-Анджелесе, когда он гулял с женой и тремя детьми

Макс Чмерковский / © Getty Images

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Макс Чмерковский попал в объективы папарацци в Лос-Анджелесе. Он был вместе со своей женой — американской танцовщицей Петой Маргатройд — и их тремя сыновьями, которые не попавли в кадр фотографов.

Макс был одет в белую футболку с изображением красных губ и языка и в красную бейсболку. Лук он дополнил черными солнцезащитными очками и золотой цепочкой с подвеской на шее.

Пета Маргатройд и Макс Чмерковский / © Getty Images

На Пете были футболка, серые спортивные штаны, белая бейсболка, черные овальные очки и лаконичные золотые серьги-кольца в ушах. Рядом с ней шел их старший сын, а младшие дети сидели в коляске, которую катил хореограф.

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Напомним, ранее Макс Чмерковский был замечен с женой на съемочной площадке в Нью-Йорке.