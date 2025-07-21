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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
324
Время на прочтение
1 мин

Папарацци подловили Макса Чмерковского в Лос-Анджелесе, когда он гулял с женой и тремя детьми

Украинский хореограф и главный герой романтического реалити-шоу «Холостяк-1» вышел в свет с семьей.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Макс Чмерковский

Макс Чмерковский / © Getty Images

Макс Чмерковский попал в объективы папарацци в Лос-Анджелесе. Он был вместе со своей женой — американской танцовщицей Петой Маргатройд — и их тремя сыновьями, которые не попавли в кадр фотографов.

Макс был одет в белую футболку с изображением красных губ и языка и в красную бейсболку. Лук он дополнил черными солнцезащитными очками и золотой цепочкой с подвеской на шее.

Пета Маргатройд и Макс Чмерковский / © Getty Images

Пета Маргатройд и Макс Чмерковский / © Getty Images

На Пете были футболка, серые спортивные штаны, белая бейсболка, черные овальные очки и лаконичные золотые серьги-кольца в ушах. Рядом с ней шел их старший сын, а младшие дети сидели в коляске, которую катил хореограф.

Напомним, ранее Макс Чмерковский был замечен с женой на съемочной площадке в Нью-Йорке.

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Дата публикации
Количество просмотров
324
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