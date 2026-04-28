Папарацци подловили Шарлиз Терон, когда она в майке-алкоголичке и штанах-алладинах карабкалась на скалу

Шарлиз Терон / © Getty Images

Реклама

Папарацци подловили Шарлиз Терон, когда она лезла вверх по конструкции, имитирующей скалу, на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Это снимали видеоролик для промотура триллера "Вершина" (Apex), в котором она сыграла главную роль.

Для экстремального занятия Шарлиз выбрала белую базовую майку-алкоголичку и белые штаны-алладины. Наряд она скомбинировала с бежевыми кроссовками с оранжевыми шнуровками, сверху которых она надела черные чехлы, чтобы было удобно взбираться по "скале".

Для безопасности на талию и ноги Терон пристегнули страховочную систему с веревками.

Реклама

О фильме:

Женщина-скалолаз Саша (Шарлиз Терон), пережив личную потерю, поехала в горы, чтобы испытать свои силы в дикой природе Австралии. Кроме стихии главной героине угрожает сумасшедший убийца Бен (Терон Эджертон), которого она там встретила. Удастся ли Саше пройти опасный маршрут и спастись от неадекватного мужчины.

Фильм уже вышел на стриминговом сервисе Netflix.

Новости партнеров