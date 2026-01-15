- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 94
- Время на прочтение
- 1 мин
Папарацци сфотографировали Беллу Хадид, когда она раздавала воздушные поцелуи поклонникам
Белла сыграла в сериале, поэтому вместе с другими актерами прибыла в Нью-Йорк, чтобы продвигать проект.
Супермодель Беллу Хадид запечатлели папарацци в Нью-Йорке в одном из престижных районов города. Звезда была одета в лук от известного бренда Saint Laurent из коллекции Resort 2026.
В частности модель соединила свободную куртку в сине-серых тонах и облегающую юбку. Также Белла дополнила образ аксессуарами: очками и сумкой и надела колготки черного цвета. На голове у девушки также был головной убор — черный платок.
Звезда была рада вниманию фотографов и поклонников, поэтому дарила всем воздушные поцелуи.
В свет она вышла впервые после небольшого отдыха от появлений на публике. Белла сыграла в новом хоррор-сериале «Красота». Премьера проекта состоялась в Нью-Йорке в тот же день и звезда вышла на публику в изысканном длинном красном платье от Schiaparelli и с собранными волосами в лаконичную прическу.