Папарацци сфотографировали Беллу Хадид, когда она раздавала воздушные поцелуи поклонникам

Белла Хадид / © Getty Images

Супермодель Беллу Хадид запечатлели папарацци в Нью-Йорке в одном из престижных районов города. Звезда была одета в лук от известного бренда Saint Laurent из коллекции Resort 2026.

В частности модель соединила свободную куртку в сине-серых тонах и облегающую юбку. Также Белла дополнила образ аксессуарами: очками и сумкой и надела колготки черного цвета. На голове у девушки также был головной убор — черный платок.

Белла Хадид / © Getty Images

Звезда была рада вниманию фотографов и поклонников, поэтому дарила всем воздушные поцелуи.

В свет она вышла впервые после небольшого отдыха от появлений на публике. Белла сыграла в новом хоррор-сериале «Красота». Премьера проекта состоялась в Нью-Йорке в тот же день и звезда вышла на публику в изысканном длинном красном платье от Schiaparelli и с собранными волосами в лаконичную прическу.