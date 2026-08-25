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- Шоу-бизнес
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Парацци запечатлели Роберта Де Ниро в компании красавицы в платье с глубоким декольте
83-летний актер в сопровождении своей коллеги посетил нью-йоркскую премьеру психологического криминального триллера Netflix «Человек-шепот».
Роберт Де Ниро и Мишель Монаган попали в объективы фотографов возле кинотеатра Paris Theater в Нью-Йорке, где состоялась премьера нового фильма Netflix «Человек-шепот» (The Whisper Man), в котором они снялись.
Де Ниро был одет в серую рубашку-поло и брюки, а также черный пиджак, которые он сочетал с черными кожаными туфлями. На лице у него были очки в темной оправе.
Монаган появилась перед камерами в длинном черном платье на тонких бретельках. Главным акцентом наряда стали контрастные светлые плиссированные чашки лифа и глубокое декольте. На ногах у нее были босоножки.
Свой вечерний образ Мишель дополнила небольшими серьгами с камнями и кольцами. Ее волосы были уложены мягкими волнами, а в макияже визажисты подчеркнули глаза. Мишель была в прекрасном настроении, широко улыбалась и держала коллегу под руку.
Напомним, что «Человек-шепот» — психологический криминальный триллер, снятый по мотивам одноименного бестселлера британского писателя Алекса Норта, опубликованного в 2019 году.