Парик и "новые" брови: София Вергара показала, как ей накладывали грим для роли наркобаронессы

51-летняя колумбийская актриса и ведущая София Вергара исполнила главную роль в сериале "Гризельда", она сыграла колумбийскую наркобаронессу Гризельду Бланко, которая была криминальным авторитетом в США в 70-80-х годах.

Для работы в сериале Вергаре каждый день накладывали сложный грим – ей меняли форму носа и высоту лба, форму бровей, а также она надевала парик. Как это происходило, актриса показала в своем Instagram.

Напомним, ранее София Вергара блистала на премьере сериала. На показ драматического мини-сериала "Гризельда" от Netflix в The Fillmore Miami Beach во Флориде актриса приехала в золотом макси-платье без бретелек от Ralph Lauren.

София Вергара / Фото: Getty Images

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