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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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"Париж — для влюбленных": Джессика Бил показала романтический отдых с Джастином Тимберлейком

Супруги провели уикенд во Франции. Тем, как он прошел, они поделились в Сети.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Джастин Тимберлейк и Джессика Билл, фото: instagram.com/justintimberlake

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил, фото: instagram.com/justintimberlake

44-летняя актриса, номинантка «Золотого глобуса» и «Эмми» — Джессика Бил —поделилась редкими романтическими кадрами с мужем, 45-летним певцом Джастином Тимберлейком. Актриса показала, как они с супругом провели время в Париже, куда отправились на совместный отдых.

Бил опубликовала в Instagram серию фотографий. На одном из кадров супруги позируют вместе на фоне парижского пейзажа, наслаждаясь вином.

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил / © Instagram Джессики Бил

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил / © Instagram Джессики Бил

Джессика Бил / © Instagram Джессики Бил

Джессика Бил / © Instagram Джессики Бил

/ © Instagram Джессики Бил

© Instagram Джессики Бил

Особое место в подборке заняли кадры с выступления Тимберлейка. Музыкант неожиданно вышел на сцену во время концерта Jay-Z на стадионе «Стад де Франс» 10 сентября и вместе с рэпером исполнил песню.

(листайте вправо, чтобы увидеть видео)

«Париж — для влюбленных ❤️», — лаконично подписала публикацию Бил.

Поездка стала для пары не только романтическим путешествием, но и возможностью поддержать друг друга. Тимберлейк сейчас отмечает 20-летие своего альбома FutureSex/LoveSounds, а Джессика ранее рассказывала, что хорошо понимает, насколько физически и эмоционально сложной бывает жизнь музыканта во время гастролей.

Отметим, Бил и Тимберлейк познакомились в 2007 году, почти сразу стали встречаться и выходить вместе в свет. В 2011-м пара неожиданно рассталась, а уже в 2012-м они возобновили свои отношения и в октябре того же года поженились. У них двое сыновей: 11-летний Сайлас и 6-летний Финеас. Пара старается согласовывать рабочие графики так, чтобы хотя бы один из родителей всегда был дома с детьми.

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил, фото: instagram.com/justintimberlake

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил, фото: instagram.com/justintimberlake

Ранее, напомним, Джессика Бил поздравила мужа Джастина Тимберлейка с 45-летием.

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