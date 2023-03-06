"Парова машина" в TikTok: как народная песня стала трендовой в Сети

Осторожно! Услышав эту песню, вы еще долго будете ее напевать.

В Сети уже вторую неделю "вирусится" аутентичная народная песня "Парова машина", которая сразу же стала хитом украинского TikTok. Пользователи мгновенно подхватили композицию. Они начали массово подпевать, использовать ее в своих видео в TikTok, танцевать под нее, создавать танцевальные ремиксы и выполнять каверы.

Исполнила композицию певица и литературовед Ярина Квасний.

На своей странице в TikTok Ярина опубликовала видео, на котором она а капелла исполняет песню "Парова машина". Пользователи Сети в восторге от невероятного голоса девушки и манеры ее исполнения.

Впервые Квасний услышала песню "Парова машина" в такой манере исполнения от группы Dakh Daughters.

Свое же исполнение композиции Квасний записала незапланированно. Это произошло на киностудии Довженко после музыкального мероприятия авторской музыки "Леся Квартиринка", в котором она участвовала.

"Видео о паровой машине было записано на киностудии имени Довженко через несколько минут после того, как закончилась "Леся Квартиринка". Я тогда выступала в составе группы "Дичка", это был мой первый выход на сцену перед таким количеством людей. После выступления было очень много эмоций, очень хорошо разогрет голос", — рассказала Квасний на видео в аккаунте dorechi.media.

#украинскийтекток #трендиукраины ♬ @dorechi.media @Kvas.nii рассказала нам о том, как появился трендовый текток о «Паровой машине» и ожидала ли она такую популярность) #пароваямашина

Ярина признается, что удивилась, что песня в ее исполнении стала трендовой у TikTok.

"Когда я его опубликовала, то ожидала, что получу несколько приятных комментариев, но чтобы стольких – нет. Я ужасно рада, что гораздо больше людей узнало и о моих любимых Dakh Daughters, и об аутентичной версии этой песни", — подытожила девушка.

Сейчас видео Ярины имеет 9,3 миллиона просмотров, 854 тысячи лайков, 65 тысяч распространений и почти 10 тысяч комментариев.

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