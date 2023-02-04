Пасхалка для внимательных: в сиквеле "Секса в большом городе" появится вещь, которую Кэрри Брэдшоу уже носила

Сейчас в Нью-Йорке продолжаются съемки второго сезона сериала "И просто так…", который стал продолжение уже легендарного "Секса в большом городе", что выходил на экраны с 1998 по 2004 год. Многие сцены этого шоу снимаются на улице, поэтому обычные прохожие и папарацци могут без труда увидеть актеров за работой.

Сара Джессика Паркер и Синтия Никсон / Фото: Getty Images

Поскольку новое шоу - это сиквел, его создатели пытаются делать небольшие пасхалки для зрителей, используя вещи, которые ранее уже появлялись на Кэрри Брэдшоу. Так во время съемок одного из эпизодов Сара Джессика Паркер была замечена с Синтией Никсон в интересном образе.

На главной звезде сериала был забавный и эклектичный наряд, в котором она сочетала несочетаемые вещи: свитер, кардиган, пальто-халат и теплые тапочки от Gucci. Но больше всего в этом образе нас привлек аксессуар в руках актрисы - розовая шляпа.

Шляпа Кэрри Брэдшоу / Фото: Getty Images

Этот аксессуар невероятно похож на тот, который носила Кэрри Брэдшоу в первом сезоне оригинального сериала. Шляпу героиня тогда надела на вечеринку, которую посетила со своими подругами - Мирандой и Самантой.

Кадр из сериала "Секс в большом городе" / Фото: скриншот с видео

Кадр из сериала "Секс в большом городе" / Фото: скриншот с видео

Кадр из сериала "Секс в большом городе" / Фото: скриншот с видео

Напомним, что в первом сезоне "И просто так…" также в сюжет было включено несколько культовых вещей из оригинального шоу: роскошное и невероятно дорогое платье от Versace, а также знаменитые синие туфли с пряжкой от Manolo Blahnik.

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