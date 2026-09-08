Патрик Шварценеггер показал фото со своей тайной свадьбы в честь ее первой годовщины

Патрик Шварценеггер и Эбби Чемпион, фото: instagram.com/patrickschwarzenegger

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Патрик Шварценеггер и его жена, модель Эбби Чемпион, отмечают первую годовщину свадьбы. В честь особенной даты супруги поделились романтичными кадрами, вспомнив день, когда год назад стали мужем и женой.

Патрик Шварценеггер и Эбби Чемпион, фото: instagram.com/patrickschwarzenegger

Пара сыграла свадьбу 6 сентября 2025 года в Айдахо. Торжество прошло на территории закрытого элитного загородного клуба Gozzer Ranch с видом на озеро Кер-д’Ален. О самом бракосочетании общественность и журналисты узнали уже после того, как оно состоялось.

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На свадьбе присутствовали родные и друзья пары, в том числе родители Патрика — Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер, а также его сестра Кэтрин с мужем Крисом Праттом.

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Для церемонии Эбби выбрала элегантное платье Danielle Frankel с открытой спиной и длинную фату. Патрик появился в белом смокинге. Позже невеста сменила наряд на эффектное цветочное платье с жемчужной отделкой.

Патрик Шварценеггер и Эбби Чемпион, фото: instagram.com/patrickschwarzenegger

Отметим, Патрик и Эбби познакомились в 2015 году и начали встречаться вскоре после знакомства. В декабре 2023 года они объявили о помолвке, а спустя почти два года сыграли свадьбу.

Ранее, напомним, 28-летний сын Арнольда Шварценеггера — Джозеф Баэна — похвастался накачанным торсом на улицах Лос-Анделеса.

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