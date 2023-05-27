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Патриотическое платье и сюрприз от брата с передовой: Екатерина Бужинская выступила в Черновцах

Патриотическое платье и сюрприз от брата с передовой: Екатерина Бужинская выступила в Черновцах

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
510
Время на прочтение
1 мин
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Патриотическое платье и сюрприз от брата с передовой: Екатерина Бужинская выступила в Черновцах

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Артистка появилась на сцене в голубо-желтом наряде от украинского бренда.

Екатерина Бужинская вместе с Михаилом Грицканом в рамках благотворительного тура по украинским городам выступила с концертом в родных Черновцах.

Екатерина Бужинская / © Instagram Екатерины Бужинской
Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

На сцене артистка продемонстрировала роскошный образ в патриотическом голубо-желтом платье макси от украинского бренда Kristars. Наряд имел пышные рукава и пикантное декольте.

Екатерина Бужинская / © Instagram Екатерины Бужинской
Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Звезда показала еще один эффектный лук. Она предстала в белом платье фасона "рыбка", декорированном розово-персиковыми цветочными аппликациями.

Екатерина Бужинская / © Instagram Екатерины Бужинской
Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской
Екатерина Бужинская / © Instagram Екатерины Бужинской
Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской
Екатерина Бужинская / © Instagram Екатерины Бужинской
Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Приятной неожиданностью для Екатерины было появление на концерте ее брата Олега Ващука, который защищает Украину на передовой в составе 10 горно-штурмовой бригады "Эдельвейс". Певица впервые с начала полномасштабной войны увидела брата.

Екатерина Бужинская с братом / © Instagram Екатерины Бужинской
Екатерина Бужинская с братом / Фото: Instagram Екатерины Бужинской
Екатерина Бужинская с братом / © Instagram Екатерины Бужинской
Екатерина Бужинская с братом / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

"Благодарю, родные Черновцы. Это была невероятная встреча. Брат Олег из Бахмута из передовой вырвался на концерт ко мне. Слезы радости… плакал весь зал.. Слава Украине!!! Героям Слава!!!! Спасибо за вашу любовь, земляки. Вместе к Победе!" – написала Бужинская.

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Дата публикации
Просмотры
510
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