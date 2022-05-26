Патриотично и красиво: два невероятных наряда украинской модели Алины Байковой на Лазурном берегу

Патриотично и красиво: два невероятных наряда украинской модели Алины Байковой на Лазурном берегу

Несмотря на то, что живет модель в США, родом она из Кропивницкого и очень переживает за родную страну.

После полномасштабного вторжения России в Украину Алина Байкова всей душой поддерживает родную страну. Девушка с первых дней активно участвует в митингах, собрала 300 тысяч долларов в помощь украинским беженцам, показывает в соцсетях ужасы войны, а также продолжает работать и посещать различные мероприятие, где рассказывает иностранным коллегам о войне в Украине.

На все мероприятия Алина надевает исключительно патриотичные образы и прикрепляет сине-желтую ленту. Сейчас в Каннах продолжает международный кинофестиваль, гостью которого стала и Байкова.

Девушка выбрала два роскошных образа в белых тонах. Первый наряд она дополнила голубой сумкой, сатиновыми туфлями Kachorovska, желтыми очками Céline и лентой в виде флага родной страны.

Алина Байкова / Фото: Getty Images

Второй наряд модели сочетал в себе роскошное белоснежное платье с прозрачными вставками, вышивкой и разрезом, босоножки со стразами и ювелирные украшения Chopard. На платье модели, конечно же, была сине-голубая лента.

Алина Байкова / Фото: Getty Images

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