Патриотичный пляжный образ: "Мисс Украина Вселенная-2014" показала, как сочетала синий и желтый оттенки

Украинская модель и "Мисс Украина Вселенная-2014" Анна Андрес уже много лет живет в Монако, однако не забывает о своей родине и идентичности. Знаменитость поделилась на своей странице в Instagram образом, который она собрала на пляж.

На снимке Анна была запечатлена со своим маленьким сыном на острове Сент-Бартельми. Ее образ состоял из желтого купальника и синей футболки, завязанной на талии. Публикацию девушка сопроводила цитатой ирландского писателя и лауреата Нобелевской премии Джорджа Бернарда Шоу.

"Теперь, когда мы научились летать по воздуху, как птицы, плавать под водой, как рыбы, нам не хватает одного — научиться жить на земле как люди".

Напомним, что в первые дни войны девушка выразила свою поддержку Украине и ходила на митинг, проходивший в Монако. Снимками с флагом модель поделилась на своей странице.

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