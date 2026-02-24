Павел Зибров к четвертой годовщине полномасштабной войны презентовал песню "Згадаймо"

Павел Зибров

Павел Зибров к четвертой годовщине полномасштабного вторжения презентовал новую проникновенную композицию «Згадаймо». Песня посвящена всем украинским воинам, которые погибли в результате войны.

По словам артиста, эта работа — не просто музыкальная премьера, а акт памяти и благодарности.

«Эта песня — о тех, кого уже нет рядом, но кто навсегда остался в нашем сердце. Пока мы помним — они живы. Мы обязаны называть их имена, беречь их историю и жить достойно ради них», — прокомментировал Павел Зибров.

Композиция «Згадаймо» звучит как тихая молитва и одновременно как обращение к каждому украинцу — остановиться, вспомнить, поблагодарить. В тексте — простые и сильные слова о памяти, которая является нашей ответственностью перед павшими.

«Память — это не только боль. Это сила, которая держит нацию. Это свет, который не позволяет тьме победить», — отметил певец.

Премьера песни уже состоялась на официальном YouTube-канале Павла Зиброва. Артист призывает украинцев в этот день вспомнить каждого, кто отдал жизнь за свободу Украины.

«Вспомним… поименно. В сердце. В тишине. В молитве», — добавил он.