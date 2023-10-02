Павел Зибров презентовал песню, ставшую саундтреком к документальному фильму об украинских защитниках

Павел Зибров, который неоднократно посвящал свои песни нашим героям, ко дню Защитника и Защитницы Украины выпустил новую композицию – "6 рота". Песня стала саундтреком к одноименному документальному фильму о боевом пути, фронтовых дорогах и жизненных историях воинов 6 роты, 2 механизированного батальона 66-й ОМБ имени князя Мстислава Храброго.

Павел Зибров/Прессслужба

Павел Зибров/Прессслужба

"Для меня очень приятно и почетно представить песню "6 рота". О настоящих героях нужно рассказывать, снимать фильмы, писать стихи и песни. Спасибо Ирине Пугач, военной журналистке, которая обратилась к нам с Петром Магой и мы могли войти в историю и написать произведение, воспевающее подвиги наших воинов!

Это очень сильная работа, нужная, важная. Низкий поклон каждому ГЕРОЮ! И светлая память павшим воинам. Мы должны помнить, какой ценой нам сейчас дается жизнь. Ценить и быть благодарными. Этот фильм именно о тех людях, благодаря которым мы можем спокойно спать", – сказал Павел Николаевич.

Павел Зибров/Прессслужба

Документальный фильм "6 Рота" можно посмотреть на официальном YouTube-канале Генерального штаба ВСУ.

Напомним, Павел Зибров презентовал песню "Невидимі герої", посвященную украинским разведчикам.

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