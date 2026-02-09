Павел Зибров с женой-красавицей посетил гала-премьеру эротического фильма в Киеве

Павел Зибров с женой Мариной

Павел Зибров посетил галу-премьеру первого украинского эротически-исторического триллера "Все оттенки соблазна", которая состоялась в Киеве, в ТРЦ Gulliver. На мероприятие он пришел вместе со своей женой Мариной.

Марина и Павел Зибров

Павел Николаевич появился на ивенте в стильном черном меховом пальто, черном свитере с разноцветным геометрическим принтом и черных брюках, которые он скомбинировал с черными лоферами на грубой подошве.

Павел Зибров

Марина Зиброва продемонстрировала эффектный образ в коричневом полосатом костюме, который состоял из двубортного жакета и брюк свободного кроя, и в шоколадном топе с кружевом. Лук она дополнила коричневой сумкой, красивой укладкой, вечерним макияжем и массивным кольцом с камнями.

Напомним, фильм "Все оттенки соблазна" в национальном прокате с 12 февраля. Сейчас команда ленты находится во всеукраинском туре, где зрители могут встретиться с главными героями триллера.