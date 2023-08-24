Павел Зибров в красивой вышиванке поздравил поклонников с Днем Независимости

Павел Зибров опубликовал в Instagram новое фото и поздравил своих подписчиков с Днем Независимости.

На снимке артист предстал в красивой черно-белой вышиванке.

Павел Зибров/Александр Демиденко / Фото: Instagram Павла Зиброва

"Искренне поздравляю с Днем Независимости Украины! Сегодня, 24 августа – это не только государственный праздник, — это право граждан Украины на жизнь, которую в разное время отвоевывали многие поколения украинцев. Борьба продолжается и сейчас.

Огромная благодарность нашим ВОИНАМ-ГЕРОЯМ, защищающим наши земли, нашу Независимость, а также каждому, кто на своем месте вносит свой вклад в ПОБЕДУ!

Верю в нашу страну, верю в наших людей, потому что все большие успехи нашего государства состоят из достижений каждого небезразличного украинца. Пусть не исчерпывается источник вашей веры, надежды и любви к родной земле, энергии и уверенности в собственных силах. Желаю каждой семье мирного неба, крепкого здоровья, семейного уюта и счастливого будущего в преуспевающей Независимой Украине!" – написал Зибров.

Напомним, ранее Павел Зибров похвастался щедрым урожаем из сада.

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