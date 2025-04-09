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Павел Зибров выступил перед украинской диаспорой в США и собрал 480 тысяч гривен на реабилитацию для украинских военных
Народный артист Украины с благотворительными концертами выступил в Нью-Йорке и Чикаго.
Павел Зибров выступил с благотворительными концертами в США, на которых удалось собрать 480 тысяч гривен на лечение, протезирование и реабилитацию раненых украинских воинов.
Зибров стал специальным гостем благотворительных вечеринок X-Ray Party в Нью-Йорке и Чикаго. Мероприятие собрало множество представителей украинской диаспоры, которые объединились вокруг общей цели — помощи тем, кто защищает Украину.
«Хрещатик в Нью-Йорке – именно такое впечатление сложилось от количества украинцев, родного языка, искренних глаз и ощущения подлинного единения», – поделился артист.
Концерты прошли в теплой, искренней атмосфере, наполненной песнями, объятиями, радостью и благодарностью. Все собранные средства были переданы фонду Revived Soldiers Ukraine, который занимается поддержкой раненых украинских защитников.
Кроме выступлений Зибров также посетил дом Revived Soldiers Ukraine в Чикаго, где лично пообщался с военными, выслушал их истории и исполнил для них песни.
«Такие встречи – это не просто поддержка. Это живая нить, которая объединяет всех нас, независимо от расстояния», – отметил певец.
Павел Зибров поблагодарил организаторов вечеринок, в частности, X-Ray Party, Dart Motors и Olshanskiy Concert, за профессионализм, комфортные условия и техническую поддержку. Напоследок артист пообещал вернуться в США с новыми благотворительными концертами и еще раз обнять «мощную украинскую диаспору».
Напомним, Павел Зибров осуществил мечту видеографа Reuters, находившегося в коме после ранения в Краматорске.