ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
116
Время на прочтение
2 мин

Павел Зибров выступил перед украинской диаспорой в США и собрал 480 тысяч гривен на реабилитацию для украинских военных

Народный артист Украины с благотворительными концертами выступил в Нью-Йорке и Чикаго.

Автор публикации
Алина Онопа Алина Онопа
Павел Зибров

Павел Зибров

Павел Зибров выступил с благотворительными концертами в США, на которых удалось собрать 480 тысяч гривен на лечение, протезирование и реабилитацию раненых украинских воинов.

Павел Зибров

Павел Зибров

Зибров стал специальным гостем благотворительных вечеринок X-Ray Party в Нью-Йорке и Чикаго. Мероприятие собрало множество представителей украинской диаспоры, которые объединились вокруг общей цели — помощи тем, кто защищает Украину.

Павел Зибров

Павел Зибров

«Хрещатик в Нью-Йорке – именно такое впечатление сложилось от количества украинцев, родного языка, искренних глаз и ощущения подлинного единения», – поделился артист.

Павел Зибров

Павел Зибров

Концерты прошли в теплой, искренней атмосфере, наполненной песнями, объятиями, радостью и благодарностью. Все собранные средства были переданы фонду Revived Soldiers Ukraine, который занимается поддержкой раненых украинских защитников.

Павел Зибров

Павел Зибров

Павел Зибров

Павел Зибров

Павел Зибров

Павел Зибров

Кроме выступлений Зибров также посетил дом Revived Soldiers Ukraine в Чикаго, где лично пообщался с военными, выслушал их истории и исполнил для них песни.

Павел Зибров

Павел Зибров

Павел Зибров

Павел Зибров

Павел Зибров

Павел Зибров

«Такие встречи – это не просто поддержка. Это живая нить, которая объединяет всех нас, независимо от расстояния», – отметил певец.

Павел Зибров

Павел Зибров

Павел Зибров поблагодарил организаторов вечеринок, в частности, X-Ray Party, Dart Motors и Olshanskiy Concert, за профессионализм, комфортные условия и техническую поддержку. Напоследок артист пообещал вернуться в США с новыми благотворительными концертами и еще раз обнять «мощную украинскую диаспору».

Напомним, Павел Зибров осуществил мечту видеографа Reuters, находившегося в коме после ранения в Краматорске.

Дата публикации
Количество просмотров
116
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie