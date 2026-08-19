Павла Зиброва услышат в S.T.A.L.K.E.R. 2: какая песня артиста прозвучит в игре и кого он озвучил

Павел Зибров

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Композиции Павла Зиброва прозвучат в первом сюжетном дополнении «Цена надежды» к игре «S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля». Кроме того, в новом мире игры игроки услышат более 300 композиций разных лет и жанров — от эстрадной классики до представителей современной сцены.

Музыка будет звучать на радио, в базах и лагерях сталкеров, в барах и у костров. В подборку также вошли песня «Стефанія» группы Kalush Orchestra, принесшая Украине победу на «Евровидении-2022», и композиция «Нас несе» исполнительницы Monokate.

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Одним из самых неожиданных треков в постапокалиптической Зоне станет «Шкільний вальс» Павла Зиброва. Однако участие артиста в проекте не ограничилось музыкой: он также озвучил ведущего «Арены» — площадки, где устраиваются зрелищные поединки.

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Зибров признался, что не относится к числу заядлых геймеров, однако гордится международным успехом украинской игры и тем, что в ней уделяется внимание национальной культуре.

«Наше музыкальное наследие — это часть нашей истории, нашей культуры, нашего кода. Музыка — это наша ДНК, то, что передается из поколения в поколение и остается с нами навсегда», — отметил певец.

Артист добавил, что для него стало интересным опытом совместить ретро-песни, современные технологии и озвучивание персонажа.

Украинская музыка была важной частью S.T.A.L.K.E.R. 2 еще с момента выхода основной игры. В «Сердце Чернобыля» звучало более 400 отечественных композиций, а после добавления новой подборки их общее количество достигнет примерно 700.

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Первое сюжетное дополнение к S.T.A.L.K.E.R. 2: «Сердце Чернобыля» станет доступно уже завтра, 20 августа 2026 года.

В центре новой истории окажется давнее противостояние группировок «Долг» и «Воля». Игроков ждут новые персонажи, сюжетные линии и локации, среди которых Железный лес, ЧАЭС и Пространственный пузырь.

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