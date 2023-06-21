Павлу Зиброву – 66: народный артист показал красивые фото и представил новую версию легендарного хита

Народный артист Украины в свой день рождения запремьерил новую версию композиции "Білий цвіт на калині".

Сегодня, 21 июня, свой день рождения празднует главный усач страны, народный артист, композитор – Павел Зибров. По этому случаю артист опубликовал в Instagram фотографию, на которой он запечатлен в патриотической футболке с сине-желтым флагом и трезубцем. В посте певец поблагодарил ВСУ за светлое утро. В комментариях артиста поздравляют его коллеги по сцене и поклонники.

Павел Зибров

Кроме того, в свой день рождения артист порадовал слушателей музыкальным подарком – он выпустил новую версию легендарного хита "Білий цвіт на калині".

Новую аранжировку сделал известный пианист Андрей Соловьев, креативная идея дочери Павла Николаевича – Дианы Зибровой, за видеоработу отвечал Максим Бондаренко.

"Білий цвіт на калині" – легендарная песня, которую я пою уже более 25 лет на всех свадьбах – нашла новые смыслы во время войны.

Посвящаю ее, как председатель партии поклонников женщин, – всем девушкам, которые ждут своего любимого, мечтают о белой фате и свадьбе.

Лирическая, нежная, наполненная любовью и безудержными чувствами ожидания – я уверен вам понравится новая версия этой легендарной песни!" – рассказал о композиции Павел Зибров.

Павел Зибров

Песня уже доступна для прослушивания на всех цифровых площадках, а видео на официальном канале артиста.

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